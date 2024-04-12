Слукинов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукинов Иван Петрович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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