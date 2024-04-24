Батева (Тяпнина) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батева (Тяпнина) Ульяна Семеновна

Место рождения

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тяпнин Семен Семенович

Мать: Тяпнина Прасковья Лукинична

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.01.1852 ст.

Муж: Батев Дмитрий Иосифович

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 33 | Кол-во лет невесте: 22 | 1852 январь 14, запись 1 Пингишинского прихода деревни Самсоновской Дмитрий Иосифов Батев православного исповедания первым браком, 33 года и Пингишенс... Показать все
Рождение ребёнка
08.01.1855 ст.

Сын: Тяпнин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Батев Дмитрий Иосифович

Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 3 8 января 1855 г. рожден, крещен 8. Глезновской деревни крестьяни Димитрий Батеев и его законная жена Ульяна Семенова, оба православные ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 4 с. 710 | Госархив Архангельск. обл. (М... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сивозерщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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