Каралин Фрол Герасимович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Каралин Фрол Герасимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830

умер 21.04.1891, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Карали ГерасимДо 1812 г.р.
Супруги
Каралина Васса ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кривоногова (Каралина) Анна Фроловна1868 г.р.
Суздальцева (Каралина) Федосья Фроловна1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Карали Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каралина Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Кривоногова (Каралина) Анна Фроловна

Мать ребёнка: Каралина Васса Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Суздальцева (Каралина) Федосья Фроловна

Мать ребёнка: Каралина Васса Григорьевна

Смерть
21.04.1891
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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