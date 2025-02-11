Каралин Фрол Герасимович
мужской, родился 1830
умер 21.04.1891, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКарали ГерасимДо 1812 г.р.
Супруги
Каралина Васса ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кривоногова (Каралина) Анна Фроловна1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Карали Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Кривоногова (Каралина) Анна Фроловна
Мать ребёнка: Каралина Васса Григорьевна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Суздальцева (Каралина) Федосья Фроловна
Мать ребёнка: Каралина Васса Григорьевна
Смерть
21.04.1891
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область