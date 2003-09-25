Софронов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения21.07.1917
Дата смерти25.09.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1939
Дочь: Журавлева (Софронова) Галина Павловна
Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
с сайта родовид
Рождение ребёнка
1945
Сын: Софронов Николай Павлович
Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
с сайта родовид
Рождение ребёнка
29.03.1949
Сын: Софронов Валентин Павлович
Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
с сайта родовид
Рождение ребёнка
18.03.1953
Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна
с сайта родовид
Смерть
25.09.2003