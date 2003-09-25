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Софронов Павел Иванович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.07.1917

Дата смерти

25.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.03.1939

Дочь: Журавлева (Софронова) Галина Павловна

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
с сайта родовид
Рождение ребёнка
1945

Сын: Софронов Николай Павлович

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
с сайта родовид
Рождение ребёнка
29.03.1949

Сын: Софронов Валентин Павлович

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
с сайта родовид
Рождение ребёнка
18.03.1953

Сын: Софронов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Софронова (Лоскутова) Таисия Григорьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
с сайта родовид
Смерть
25.09.2003
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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