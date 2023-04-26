Смирнов Афанасий
Место рождениядер. Починок Вологодской области
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Смирнов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Смирнов (Smirnov) Афанасий
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
12.06.1918
Дочь: (Смирнова) Клавдия
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
09.02.1924
Дочь: Кравчук (Смирнова) Христина (Катя)
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
19.08.1934
Сын: Смирнов Николай
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Смерть
Неизвестно