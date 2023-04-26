Смирнов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Афанасий

Смирнов Афанасий

Место рождения

дер. Починок Вологодской области

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1912 г.р.
1918 г.р.
1924 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Смирнов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Смирнов (Smirnov) Афанасий

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
12.06.1918

Дочь: (Смирнова) Клавдия

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
09.02.1924

Дочь: Кравчук (Смирнова) Христина (Катя)

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
19.08.1934

Сын: Смирнов Николай

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.