Светличная Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличная Татьяна Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1948

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

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Муж

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1948

Отец: Калабин Евгений Ильич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.1974

Сын: Светличный Петр Валериевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1981

Дочь: Светличная Надежда Валериевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.10.1996

Муж: Балобанов Валерий Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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