Светличная Татьяна Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1948
Отец: Калабин Евгений Ильич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1974
Сын: Светличный Петр Валериевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.1981
Дочь: Светличная Надежда Валериевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.10.1996
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности