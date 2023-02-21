Тючкалов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тючкалов Сергей Семёнович
Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно