Тючкалов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тючкалов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тючкалова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тючкалов Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тючкалов Семен Семёнович

Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Тючкалова Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
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