Осипова (Рябцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Рябцева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Рябцев Григорий

Мать: Рябцева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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