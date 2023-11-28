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Осипова (Рябцева) Анна
Осипова (Рябцева) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рябцев Григорий
1850 г.р.
Мать
Рябцева Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Рябцев Григорий
Мать:
Рябцева Евдокия
Смерть
Неизвестно
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