Аширбеков Аркадий Момунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аширбеков Аркадий Момунович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Аширбеков Момын

Мать: Жакишева Гадна

Рождение ребёнка
26.01.1946

Сын: Аширбеков Есет Аркадьевич

Мать ребёнка: Джантлеуова Райхан Оспановна

Рождение ребёнка
27.11.1953

Дочь: Аширбекова Айгуль Аркадьевна

Мать ребёнка: Джантлеуова Райхан Оспановна

Смерть
Неизвестно

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