Аширбеков Аркадий Момунович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Аширбеков Момын
Мать: Жакишева Гадна
Рождение ребёнка
26.01.1946
Сын: Аширбеков Есет Аркадьевич
Мать ребёнка: Джантлеуова Райхан Оспановна
Рождение ребёнка
27.11.1953
Дочь: Аширбекова Айгуль Аркадьевна
Мать ребёнка: Джантлеуова Райхан Оспановна
Смерть
Неизвестно