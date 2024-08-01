Платонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Николай

Платонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платонова (Головнина) Маргарита

Рождение ребёнка
1959

Сын: Платонов Владимир

Мать ребёнка: Платонова (Головнина) Маргарита

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.