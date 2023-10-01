Пучинкина Прасковья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина Прасковья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Пучинкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Пучинкин Павел Матвеевич

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пучинкин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Пучинкин Павел Матвеевич

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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