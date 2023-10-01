Пучинкина Прасковья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пучинкин Григорий Павлович
Отец ребёнка: Пучинкин Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Пучинкин Павел Матвеевич
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 88 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно