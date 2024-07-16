Васильев Иван Павлович 16.10.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Иван Павлович

Место рождения

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

16.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1866

Отец: Васильев Павел Васильевич

Мать: Васильева (Евсикова) Ирина Андреевна

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Георгий Иванович

Мать ребёнка: Васильева Дарья

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Васильева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Дарья

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Васильев Николай Иванович

Мать ребёнка: Васильева Дарья

Смерть
Неизвестно

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