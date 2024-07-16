Васильев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения16.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Георгий Иванович
Мать ребёнка: Васильева Дарья
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Васильева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Дарья
Рождение ребёнка
1920
Сын: Васильев Николай Иванович
Мать ребёнка: Васильева Дарья
Смерть
Неизвестно