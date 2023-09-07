Скатова ---
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Баранов Василий
Свеча, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Баранов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Василий
Смерть
Неизвестно