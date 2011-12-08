Панкова (Макарова) Римма Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова (Макарова) Римма Федоровна

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Место рождения

с. Лебяжье Уваровский р-он Тамбовская обл.

Дата рождения

1939

Дата смерти

08.12.2011

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Макаров Федор Алексеевич

Мать: Макарова (Татаринцева) Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.12.2011

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