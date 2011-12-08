Панкова (Макарова) Римма Федоровна
Место рожденияс. Лебяжье Уваровский р-он Тамбовская обл.
Дата рождения1939
Дата смерти08.12.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.12.2011