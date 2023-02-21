Куракина (Лапатава) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Лапатава) Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1771 г.р.

Муж

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Лапатав Василий Леонтьев

Мать: Лапатава Пелагея

Бракосочетание
23.10.1841

Муж: Куракин Максим Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ поручители онаго жь села Рачейки уделная кресьянѣ Василиі Борисовъ Яготкинъ, Иванъ Ивановъ Куркинъ, Яфимъ Петровъ Трегубовъ; по невести онаго жь села уделная кресьянѣ Радионъ Яковлевъ Добряк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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