Куракина (Лапатава) Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1811
Отец: Лапатав Василий Леонтьев
Мать: Лапатава Пелагея
Бракосочетание
23.10.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ поручители онаго жь села Рачейки уделная кресьянѣ Василиі Борисовъ Яготкинъ, Иванъ Ивановъ Куркинъ, Яфимъ Петровъ Трегубовъ; по невести онаго жь села уделная кресьянѣ Радионъ Яковлевъ Добряк... Показать все
Смерть
Неизвестно