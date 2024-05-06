Муляр (Фурман) Надежда Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти23.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Фурман Максим
Мать: Фурман Гапка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Муляр Федор Михайлович
Рождение ребёнка
12.02.1960
Отец ребёнка: Муляр Федор Михайлович
Смерть
23.02.1960