Муляр (Фурман) Надежда Максимовна 1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Муляр (Фурман) Надежда Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

23.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Фурман Максим

Мать: Фурман Гапка

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муляр Федор Михайлович

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Кравчук (Муляр) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Муляр Федор Михайлович

Рождение ребёнка
12.02.1960

Сын: Муляр Михаил Федорович

Отец ребёнка: Муляр Федор Михайлович

Смерть
23.02.1960

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