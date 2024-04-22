Аникей Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникей Федосеевич

Место рождения

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Федосей

Мать: не указана

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9CGH?i=422&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1758

Сын: Дмитрий Аникеевич

Мать ребёнка: не указана

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M73P?i=352&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1774
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9CGH?i=422&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
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