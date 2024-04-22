Аникей Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Федосей
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9CGH?i=422&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1758
Сын: Дмитрий Аникеевич
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M73P?i=352&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1774
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9CGH?i=422&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530