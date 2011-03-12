Михайловцева (Колодкина) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловцева (Колодкина) Нина Григорьевна

Место рождения

Лигово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.12.1916

Дата смерти

12.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916

Отец: не указан

Мать: Колодкина Клавдия Григорьевна

Лигово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.04.1941

Дочь: Шацкая Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич

Бракосочетание
08.09.1941

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.07.1951

Дочь: Антонова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловцев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловцев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайловцев Сергей Алексеевич

Смерть
12.03.2011
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