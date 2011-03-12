Михайловцева (Колодкина) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1916
Дата смерти12.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1916
Рождение ребёнка
24.04.1941
Дочь: Шацкая Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.07.1951
Дочь: Антонова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловцев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловцев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Михайловцев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.2011