Курносова Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Курносов Савелий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Курносов Дмитрий Савельев
Отец ребёнка: Курносов Савелий
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Курносов Григорий Савельев
Отец ребёнка: Курносов Савелий
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курносов Савелий
Смерть
Неизвестно