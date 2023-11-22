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Курносова Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Курносов Петр Савельев

Отец ребёнка: Курносов Савелий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Курносов Дмитрий Савельев

Отец ребёнка: Курносов Савелий

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Курносов Григорий Савельев

Отец ребёнка: Курносов Савелий

Коломна, Коломенский, Московская область
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курносов Савелий

Смерть
Неизвестно
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