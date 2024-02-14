Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения1902
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Зайнагабдинов Мидхат Сахиевич
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Зайнагабдинов Ирза Сахиевич
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович
Смерть
1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно