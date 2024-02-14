Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова (Мухаметзянова) Хадича Муртазыевна (Муртазиевна)

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1925 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Зайнагабдинов Мидхат Сахиевич

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Зайнагабдинов Ирза Сахиевич

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Сахиулла Губайдуллович

Смерть
1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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