Фурса Васса
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фурса Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Фурса Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич
Смерть
Неизвестно