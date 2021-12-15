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Фурса Васса

Место рождения

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурса Алексей Евстафьевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Фурса Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Фурса Филип Алексеевич

Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Фурса Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фурса Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фурса Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Фурса Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Фурса Алексей Евстафьевич

Михайловка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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