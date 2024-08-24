Аксёнова Огнея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Огнея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Григорий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарёв Леонид

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1920

Дочь: Пушкарева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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