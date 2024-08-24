Аксёнова Огнея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Григорий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарёв Леонид
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1920
Дочь: Пушкарева Анна Дмитриевна
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Смерть
Неизвестно