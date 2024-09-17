Списателева Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 236
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Списателев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Списателев Андрей Федорович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 236
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Списателев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Списателев Андрей Федорович
Смерть
После 1915