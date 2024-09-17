Списателева Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Списателева Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 236
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Списателев Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Списателев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Списателев Андрей Федорович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 236
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Списателев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Списателев Андрей Федорович

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1915

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