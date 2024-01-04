Максимов Никанор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Никанор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Максимова Матрена ( Мотя ) Никаноровна

Мать ребёнка: Максимова (Ващенко) Анна

Рождение ребёнка
14.10.1912

Дочь: Коробкина (Максимова) Александра Никаноровна

Мать ребёнка: Максимова (Ващенко) Анна

Смерть
Неизвестно

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