Хабибуллина Гайникамал
Место рожденияд.Тамьян
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Дахидулла
Отец ребёнка: Хабибуллин Самигулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Самигулла
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно