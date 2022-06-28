Симанов Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симанов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Симанова Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
20.07.2000
Сын: Симанов Роман Александрович
Мать ребёнка: Симанова Ольга Геннадьевна
Яшкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область