Симанов Александр Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симанов Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симанов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Симанова Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
20.07.2000

Сын: Симанов Роман Александрович

Мать ребёнка: Симанова Ольга Геннадьевна

Яшкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область

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