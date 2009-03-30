(Шакриева) Есения
Место рожденияРеспублика Коми, г. Усинск
Дата рождения30.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2009
Отец: Шакриев Сергей
Мать: Шакриева Наталья
Республика Коми, г. Усинск
вес 3330, рост 54, время рождения 14-10, по шкале аппгар 9
Крещение
08.08.2009
Усинск, Храм Умягчения злых сердец, ул. Комсомольская
Крёстные: Корсунова Ирина Витальевна, Патокин Влад Сергеевич