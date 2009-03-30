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(Шакриева) Есения

Место рождения

Республика Коми, г. Усинск

Дата рождения

30.03.2009

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.2009

Отец: Шакриев Сергей

Мать: Шакриева Наталья

Республика Коми, г. Усинск
вес 3330, рост 54, время рождения 14-10, по шкале аппгар 9
Крещение
08.08.2009
Усинск, Храм Умягчения злых сердец, ул. Комсомольская
Крёстные: Корсунова Ирина Витальевна, Патокин Влад Сергеевич
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