Кобзев Павел Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзев Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзев Антон Иванович

Мать: Кобзева Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кобзева) Мария Павловна

Мать ребёнка: Кобзева ?

Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Кобзев Василий Павлович

Мать ребёнка: Кобзева ?

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кобзев Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Кобзева ?

Смерть
Неизвестно

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