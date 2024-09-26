Кобзев Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзев Антон Иванович
Мать: Кобзева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кобзева) Мария Павловна
Мать ребёнка: Кобзева ?
Рождение ребёнка
20.06.1914
Мать ребёнка: Кобзева ?
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Кобзева ?
Смерть
Неизвестно