Мельницкая Софья Алексеевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельницкая Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

09.08.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельницкий Нил Александрович

Смерть
09.08.1885 ст.
Похороны
После 09.08.1885 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область
Великий Князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь | Составитель - В. Шереметевский | Т.1, с. 542 | Мельницкая Софья Алексѣевна, † 9 августа 1885, 26 л. Съ мужемъ Н. А. Мельницкимъ (С.... Показать все

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