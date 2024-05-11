Мельницкая Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти09.08.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1885 ст.
Похороны
После 09.08.1885 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область
Великий Князь Николай Михайлович. Русский провинциальный некрополь | Составитель - В. Шереметевский | Т.1, с. 542 | Мельницкая Софья Алексѣевна, † 9 августа 1885, 26 л. Съ мужемъ Н. А. Мельницкимъ (С.... Показать все