Копенкина Елена Ивановна
Место рожденияВоронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Копенкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Копенкин Николай Григорьевич
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Ревизская сказка 1858 года Воронежской губернии, Задонского уезда, села Хлевнаго
Рождение ребёнка
1858
Сын: Копенкин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Копенкин Николай Григорьевич
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно