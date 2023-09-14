Копенкина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копенкина Елена Ивановна

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Место рождения

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Рождение ребёнка
1826

Сын: Копенкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Копенкин Николай Григорьевич

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Ревизская сказка 1858 года Воронежской губернии, Задонского уезда, села Хлевнаго
Рождение ребёнка
1858

Сын: Копенкин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Копенкин Николай Григорьевич

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копенкин Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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