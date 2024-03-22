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Пушкин Владимир Григорьевич

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Место рождения

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

16.11.1943

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1943

Отец: Пушкин Григорий Иванович

Мать: Пушкина Александра Григорьевна

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Рождение ребёнка
1976

Сын: Пушкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Пушкина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1978

Сын: Пушкин Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Пушкина Нина Ивановна

Рудная Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1980

Дочь: Пушкина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Пушкина Нина Ивановна

Рудная Горка, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина Нина Ивановна

Смерть
1998
Мозолёво-1, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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