Пушкин Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1943
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1943
Рождение ребёнка
1976
Сын: Пушкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Пушкина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1978
Сын: Пушкин Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Пушкина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1980
Дочь: Пушкина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Пушкина Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкина Нина Ивановна
Смерть
1998
Мозолёво-1, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область