Дивак Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивак Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Дивак Владимир Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1978
Сын: Дивак Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Дивак Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно