Белухин Герман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белухин Герман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Полянских) Людмила

Рождение ребёнка
06.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Полянских) Людмила

Рождение ребёнка
18.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Полянских) Людмила

Смерть
Неизвестно

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