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Антон Иванович

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
12.07.1873 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.07.1873 Калихновщины Степан Егорович Калихновщины отец крестьянин Егор Артемьевич Калихновщины мать жена Екатерина Филипповна Чермы крестьянин Антон Иванович Калихновщины ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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