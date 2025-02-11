Niesen (Dyck) Maria 21.10.1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Niesen (Dyck) Maria

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.10.1817, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 01.10.1891, Ручаевка

Супруги
Olfert Abraham13.06.1807 г.р.
Дети
(Olfert) Katharina A D22.01.1859 г.р.
Klassen (Olfert) Susanna16.05.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Работа или профессия
Неизвестно

Homemaker

Бракосочетание
27.03.1856

Муж: Olfert Abraham

Супруг(-а): Maria Niesen (Dyck)

Рождение ребёнка
22.01.1859

Дочь: (Olfert) Katharina A D

Отец ребёнка: Olfert Abraham

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
16.05.1862

Дочь: Klassen (Olfert) Susanna

Отец ребёнка: Olfert Abraham

Смерть
01.10.1891

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