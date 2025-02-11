Niesen (Dyck) Maria
женский, родилась 21.10.1817, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 01.10.1891, Ручаевка
Супруги
Olfert Abraham13.06.1807 г.р.
Дети
(Olfert) Katharina A D22.01.1859 г.р.
Klassen (Olfert) Susanna16.05.1862 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.03.1856
Муж: Olfert Abraham
Рождение ребёнка
22.01.1859
Дочь: (Olfert) Katharina A D
Отец ребёнка: Olfert Abraham
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1862
Дочь: Klassen (Olfert) Susanna
Отец ребёнка: Olfert Abraham
Смерть
01.10.1891