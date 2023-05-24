Краснопёров Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.2014
Сын: Краснопёров Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
25.11.2019
Сын: Краснопёров Богдан Сергеевич
Мать ребёнка: Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна