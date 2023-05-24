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Краснопёров Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.10.2014

Сын: Краснопёров Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.2019

Сын: Краснопёров Богдан Сергеевич

Мать ребёнка: Краснопёрова (Зарубина) Екатерина Алексеевна

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