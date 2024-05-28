Жилина Катерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Катерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1610 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилин Григорий Аксенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Жилин Фадей Григорьевич

Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович

Жилино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
До 1650

Сын: Жилин Захарий Григорьевич

Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович

Жилино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
До 1651

Сын: Жилин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович

Жилино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
До 1652

Сын: Жилин Иев Григорьевич

Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович

Жилино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Жилино, Мценский муниципальный район, Орловская область

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