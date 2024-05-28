Жилина Катерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1630
Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович
Рождение ребёнка
До 1650
Сын: Жилин Захарий Григорьевич
Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович
Рождение ребёнка
До 1651
Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович
Рождение ребёнка
До 1652
Отец ребёнка: Жилин Григорий Аксенович
Смерть
Неизвестно