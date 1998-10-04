Селёдкина Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1919
Дата смерти04.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селёдкина Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.02.1956
Дочь: Смирнова (Егорова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Егоров Егор Павлович
Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
04.10.1998