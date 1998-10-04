Селёдкина Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селёдкина Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1919

Дата смерти

04.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1919

Отец: Селёдкин Алексей Иванович

Мать: Селёдкина Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селёдкина Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.1956

Дочь: Смирнова (Егорова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Егоров Егор Павлович

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
04.10.1998

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