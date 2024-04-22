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(Barinova) Maria Nikolaevna

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.03.1878

Дата смерти

Между 17.10.1956 и 18.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1878

Отец: Баринов Николай Иванович

Мать: Баринова Варвара Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
10.02.1910

Муж: не указан

Морской собор
Морской собор
Рождение ребёнка
20.10.1910

Дочь: Баринова Галина Всеволодовна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1921

Сын: Гамалея Юрий Всеволодович

Отец ребёнка: не указан

Развод
Около ?.07.1924

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант, пианист, профессор консерватории
Смерть
Между 17.10.1956 и 18.10.1956
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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