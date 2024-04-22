(Barinova) Maria Nikolaevna
Место рождения
Дата рождения18.03.1878
Дата смертиМежду 17.10.1956 и 18.10.1956
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1878
Рождение ребёнка
20.10.1910
Дочь: Баринова Галина Всеволодовна
Рождение ребёнка
23.09.1921
Сын: Гамалея Юрий Всеволодович
Работа или профессия
Неизвестно
Музыкант, пианист, профессор консерватории
Смерть
Между 17.10.1956 и 18.10.1956
Похороны
Неизвестно