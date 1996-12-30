Северин Мамерт Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1931
Дата смерти30.12.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931
Отец: Северин Франц Иванович
Мать: Северин Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1960
Дочь: Бабинцева Ядвига Мамертовна
Мать ребёнка: Северин Альбина Станиславовна
Рождение ребёнка
10.06.1962
Сын: Северин Генрик Мамертович
Мать ребёнка: Северин Альбина Станиславовна
Смерть
30.12.1996