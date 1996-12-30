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Северин Мамерт Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1931

Дата смерти

30.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

рс
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1931

Отец: Северин Франц Иванович

Мать: Северин Елена Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1960

Дочь: Бабинцева Ядвига Мамертовна

Мать ребёнка: Северин Альбина Станиславовна

Рождение ребёнка
10.06.1962

Сын: Северин Генрик Мамертович

Мать ребёнка: Северин Альбина Станиславовна

Смерть
30.12.1996
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