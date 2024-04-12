Сизов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Сизов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1876

Дочь: Сизова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Сизова Евлампия Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сизов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Евлампия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Фомкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сизов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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