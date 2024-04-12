Сизов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Сизов Дмитрий
Рождение ребёнка
12.07.1876
Дочь: Сизова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Сизова Евлампия Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сизов Александр Алексеевич
Фомкино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно