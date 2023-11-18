Коляда Ольга Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коляда Ольга Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ганкевич Валентина Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ганкевич Галина Федоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Сын: Ганкевич Федор Федорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1988
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