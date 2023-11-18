Коляда Ольга Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ганкевич Валентина Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ганкевич Галина Федоровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1988