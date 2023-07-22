Трубачева (Рябова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачева (Рябова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольской волости Богородского Пречистенского прихода деревни Бурыгиной горы Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в 1893 году в возрасте 21 год
Бракосочетание
05.04.1893

Муж: Трубачев Федор Ефимович

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Трубачев Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Трубачев Федор Ефимович

Деревни Березовки Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубачев Федор Ефимович

Смерть
Неизвестно
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