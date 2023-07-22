Трубачева (Рябова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1872
Никольской волости Богородского Пречистенского прихода деревни Бурыгиной горы Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в 1893 году в возрасте 21 год
Бракосочетание
05.04.1893
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1894
Отец ребёнка: Трубачев Федор Ефимович
Деревни Березовки Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно