Трусов Василий Дмитриев
мужской, родился 1819, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1855, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецДмитрий Давыдов1789 г.р.
Супруги
Трусова Агафья Васильева1818 г.р.
Дети
Трусов Иван Васильев1841 г.р.
(Трусова) Анна Васильева1841 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Дмитрий Давыдов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трусова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Трусова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Трусов Иван Васильев
Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева
Смерть
1855
Место жительства
1858