Трусов Василий Дмитриев 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Трусов Василий Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1855, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Дмитрий Давыдов1789 г.р.
Супруги
Трусова Агафья Васильева1818 г.р.
Дети
Трусов Иван Васильев1841 г.р.
(Трусова) Анна Васильева1841 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Дмитрий Давыдов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трусова Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Трусова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Трусов Иван Васильев

Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Трусов Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Трусов Никита Васильев

Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Трусова Агафья Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1855
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

42

Мы используем куки для улучшения работы сайта.