Логинова Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: Голдобина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина

д.Шурала, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинова Алексей Иванович

Мать ребёнка: Логинова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маруся Ивановна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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