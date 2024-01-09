Логинова Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: Голдобина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина
д.Шурала, Невьянского р-н, Свердловская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинова Алексей Иванович
Мать ребёнка: Логинова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маруся Ивановна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина
Смерть
Неизвестно