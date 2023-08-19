Шумаков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шумаков Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Юрий
Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Василий
Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Михаил
Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Шумаков Николай
Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Артёмова (Шумакова) Галина
Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна
Смерть
Неизвестно