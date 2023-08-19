Шумаков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумаков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шумаков Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Юрий

Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Василий

Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Михаил

Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шумаков Николай

Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Артёмова (Шумакова) Галина

Мать ребёнка: Шумакова (Объедкова) Татьяна

Смерть
Неизвестно

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