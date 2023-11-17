Дмитрий Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Макар Малафеевич
Мать: Улитта Корнеева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мавра Дмитриевна
Мать ребёнка: Мария Понтелеймонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Понтелеймонова
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно