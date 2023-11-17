Дмитрий Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Макар Малафеевич

Мать: Улитта Корнеева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мавра Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Понтелеймонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Понтелеймонова

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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