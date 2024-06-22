Маишев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маишев Николай Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Маишева) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маишева) ?
Мать ребёнка: (Маишева) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Маишева) Татьяна