Шанаева (Есенова) Азаухан Габисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаева (Есенова) Азаухан Габисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Габис Батырсаевич

Мать: Есенова Тауче Дзахсатовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бита

Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шанаев Гацыр

Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шанаев Гуцыр

Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шанаев Джантемир

Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шанаев Тека Келеметович

Смерть
Неизвестно
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