Чайковская (Божок) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧайковская (Божок) Лидия Ивановна

Чайковская (Божок) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Божок Иван Данилович

Мать: Алексеенко Ксения Прокофьевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Чайковский Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Пилевич Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Чайковский Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1969

Сын: Чайковский Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Чайковский Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close