Чайковская (Божок) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Рождение ребёнка
1960
Сын: Чайковский Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Пилевич Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
1964
Сын: Чайковский Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1969
Сын: Чайковский Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Чайковский Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Чайковский Евгений Петрович